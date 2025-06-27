Yunanistan'da Yolsuzluk Soruşturması İstifalara Yol Açtı

Avrupa Birliği (AB) Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO) tarafından Yunanistan hakkında yolsuzluk şüphesiyle yürütülen soruşturma, hükümette istifalara neden oldu.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, EPPO'nun sorumluluklarının incelenmesi amacıyla Yunanistan Parlamentosuna sunduğu dosyada adı geçen eski Tarım Bakanı ve mevcut Göç ve İltica Bakanı Makis Voridis görevinden istifa etti.

Aynı dosyada adı geçen Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Hacivasiliu, Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakan Yardımcısı Dionisis Stamenitis ile Dijital Yönetişim Bakan Yardımcısı Hristos Bukuros da Voridis de istifalarını sundu.

İstifa eden bir diğer isim ise Tarımsal Kalkınma Genel Sekreteri Yorgos Stratakos oldu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, tüm istifaları kabul etti.

EPPO, Yunanistan'da tarımsal desteklerin ödenmesi ve denetiminden sorumlu kamu kurumu OPEKEPE aracılığıyla sağlanan ödeneklerde yolsuzluk şüphesiyle başlattığı soruşturma kapsamında, biri Makis Voridis olmak üzere iki eski tarım bakanına ilişkin hazırladığı dosyayı geçen hafta Yunanistan Parlamentosuna sunmuştu.