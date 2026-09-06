Yunanistan'daki orman yangınına 170 itfaiyeci ve 13 hava aracıyla müdahale sürüyor

Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Konitsa bölgesinde çıkan orman yangınına 170 itfaiyeci ve 13 hava aracının müdahale ettiği bildirildi.

Yunan basınındaki haberlerde, sabah saatlerinde başlayan yangının ormanlık ve sarp alanda yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Buna göre, 170 itfaiyeci yangın söndürme çalışmalarına 45 arazöz, 20 destek aracı ve 9 orman komando ekibiyle katıldı. Havadan ise helikopterler, Canadair tipi yangın söndürme uçakları ve Air Tractor'lardan oluşan 13 hava aracı müdahalelerini sürdürüyor.

Bölgedeki yangının yayılımını takip etmek amacıyla özel dron birimi de çalışmalara katıldı.

Yangın nedeniyle acil durum numarası 112 üzerinden bölgedeki vatandaşlara mesaj gönderildi ve dumanın yerleşim alanlarına doğru ilerlediği belirtilerek kapı ve pencerelerin kapatılması, kapalı alanlarda kalınması ve yetkililerin talimatlarına uyulması talep edildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopios da arazinin sarp yapısı ve bölgenin coğrafi özellikleri nedeniyle yangına müdahalenin güç olduğunu belirtti.