Yunanistan'dan Altyapı Güvenliği Vurgusu

Güncel

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Baltık Denizi'ndeki telekomünikasyon kablolarında meydana gelen hasara atıfta bulunarak altyapı dayanıklılığının ve güvenliğinin Avrupa'nın en temel önceliği olması gerektiğini belirtti.

Yerapetritis, Litvanya'nın başkenti Vilnius'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yerapetritis, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını ve hem bölgeye hem de tüm dünyaya istikrar getirecek uzun vadeli bir anlaşmaya varılmasını da umduğunu söyledi.

Yerapetritis, Baltık Denizi'ndeki telekomünikasyon kablolarında meydana gelen hasara ilişkin olarak Yunanistan'ın bu hasardan zarar gören Baltık Denizi ülkelerine destek mesajını iletti.

Altyapıya yönelik hiçbir müdahalenin kabul edilemez olduğunu söyleyen Yerapetritis, "Altyapımızın dayanıklılığı ve güvenliği Avrupa'nın en temel önceliği olmalıdır." diye konuştu.