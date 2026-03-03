Yunanistan'dan GKRY'ye Destek

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ziyarette bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin, GKRY'nin her türlü yardım talebine tüm imkanlarıyla karşılık vereceğini belirtti.

Rum basınında yer alan haberlere göre, bugün sabah Lefkoşa'ya gelen Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile görüştü.

Rum Başkanlık Sarayı'nda yapılan görüşmede, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis ve GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas da hazır bulundu.

Görüşmede GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs'ın geçirdiği bu zor dönemde Yunanistan'ın, taleplerine hemen karşılık vermesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Fransa, Almanya ve İtalya ile de görüştüklerini aktaran Hristodulidis, Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs'a anında destek vererek diğer Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere de örnek olduğunu ve izlemeleri gereken yolu gösterdiğini savundu.

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Hristodulidis'in kabulünden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yunan hükümetinin ve halkının desteğini ifade etti.

GKRY'nin her türlü yardım talebine tüm imkanlarıyla karşılık vereceklerini ve buna hazır olduklarını aktaran Dendias, savunma konularındaki yardımların ayrıntılarını Rum Savunma Bakanı Palmas ile masaya yatıracaklarını belirtti.

Dendias, Hristodulidis ile görüşmesinin ardından Palmas ile görüştü.

Yunanistan, GKRY'ye savaş uçağı ve fırkateyn gönderdi

Güney Kıbrıs'taki İngiltere'ye bağlı egemen üslere İnsansız Hava Aracı (İHA) çarpması ve dün üslere yönelen İHA'ların savaş uçakları ile vurulmasının ardından GKRY'deki güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarılarak, Baf Havalimanı geçici olarak boşaltılmıştı.

Yaşanan olayların ardından GKRY'nin talebi üzerine Yunanistan, 2 F16 savaş uçağı ile 2 fırkateyni Güney Kıbrıs'a göndereceğini açıklamıştı.

Rum basınına göre, Yunanistan'dan gelen 2 F16 savaş uçağı dün GKRY'nin Baf kentinde bulunan Andreas Papandreu Hava Üssü'ne ulaştı.