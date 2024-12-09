Yunanistan'dan Suriye Açıklaması

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan, Suriye'deki otoriter (Beşşar) Esed rejiminin devrilmesini memnuniyetle karşılıyor. Öte yandan, ülkede barış bir an evvel tesis edilmeli ve (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyinin 2254 kararı temelinde demokratik, meşru bir hükümete iktidarın normal şekilde devredilmesi sağlanmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Sivillerin korunmasına özel ihtimam gösterilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, dini azınlıklar ile kültürel mirasın ve dini eserlerin korunmasına da dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "Demokratik normalleşmeye dönüş, mülteci akınlarının son bulması ve Suriyeli mültecilerin yurtlarına dönmesi için güvenli yolun açılması anlamına gelmelidir." ifadesi kullanıldı.

Yunanistan'ın, Suriye'nin barış ve refahının bir an evvel yeniden sağlanması için elinden geleni yapmaya hazır olduğu da açıklamada yer aldı.