Yunanistan'dan Suriyelilere İltica Başvurusu Dondurma Kararı

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Yunanistan'ın, Suriyelilerin iltica başvurularını dondurma kararı almaya hazırlandığı bildirildi.

AA muhabirinin yetkili kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Yunanistan, Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinin yolundan giderek Suriyelilerin iltica başvurularını dondurma kararı almaya hazırlanıyor.

Konuya ilişkin nihai kararın, cuma düzenlenecek Hükümet Dış Politika ve Güvenlik Konseyi toplantısında alınması ve ardından resmi açıklamanın yapılması öngörülüyor.

Kararın, Yunanistan'a bundan sonra gelmeyi planlayan Suriyeliler için caydırıcı olması amaçlanıyor.

Almanya Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi (BAMF), bir sonraki duyuruya kadar Suriyelilerin iltica başvurularını işleme koymayacağını duyurmuştu.

Alman basınında Suriye'deki belirsiz durum nedeniyle BAMF'nin, halihazırda işlemde olan Suriyelilerin iltica başvurularının tamamını dondurduğu ve bir sonraki duyuruya kadar başvuru almayacağı belirtilmişti.

Fransa'da da ulusal basında Fransa İçişleri Bakanlığının Almanya'nın yaptığı gibi Suriyelilerin sığınma başvurularının askıya alınması konusunda çalıştığı ve bu konuda karar alacağı bildirilmişti.