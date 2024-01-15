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Yunanistan'dan Türkiye'nin dron üretimine övgü - Son Dakika
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Yunanistan'dan Türkiye'nin dron üretimine övgü

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'nin havacılık sanayisi alanında önde olduğunu belirtmesinin ardından, Pantio Üniversitesi Profesörü Angelos Sirigos da Türkiye'nin dron üretimi konusunda yüksek bir seviyeye ulaştığını söyledi.

Yunanistan\'dan Türkiye\'nin dron üretimine övgü
15.01.2024 - 18:45,  Güncelleme: 18:49
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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın, havacılık sanayisi alanında Türkiye'nin Yunanistan'dan çok daha önde olduğunu belirtmesinin ardından, Atina'daki Pantio Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve Dış Politika Profesörü Angelos Sirigos da Türkiye'nin özellikle dron üretimi konusunda çok yüksek bir seviyeye ulaştığını dile getirdi.

Sirigos, katıldığı bir televizyon programında, 2019'da Yunan Hava Kuvvetlerine ait "Mirage" tipi savaş uçaklarının çoğunun parça eksikliğinden dolayı uçamadıklarını hatırlattı.

Eksik parçaları daha sonra satın aldıklarını ancak savunma sanayisi alanında ülke olarak çok geride kaldıklarını söyleyen Sirigos, şunları kaydetti:

"Silahlanma konusunda Türkiye ile aramızda oluşan büyük boşluğu kapatabilmek için Rafale savaş uçakları aldık. Şimdi ise yerli üretim noktasına odaklanmalıyız. Ciddi bir savunma sanayisine sahip olmak için en az 10 yıla ihtiyaç duyulur. Türkiye özellikle dron üretimi konusunda çok yüksek bir seviyeye ulaştı."

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias da dün Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, havacılık sanayisi alanında Türkiye'nin Yunanistan'dan çok daha önde olduğunu belirtmişti.

Dendias, "1980'de Türkiye ve biz neredeydik? Bir de bugün, 2024'te Türkiye ve biz nerede bulunuyoruz, ona bakın. Türkiye atılımlar yaptı, biz de geriye doğru adımlar attık. Bu kabul edilemez." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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