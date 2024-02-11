Yunanistan\'dan Türkiye\'ye girmeye çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan FETÖ üyesi 4 kişinin sınırda yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 4 şahıs, Edirne'de görev yapan hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.