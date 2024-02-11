Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika
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Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı

Yunanistan\'dan Türkiye\'ye girmeye çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'de hudut birlikleri tarafından yakalanan 4 kişinin FETÖ üyesi olduğunu açıkladı. Şahısların yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalıştığı belirlendi.

11.02.2024 15:56
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan FETÖ üyesi 4 kişinin sınırda yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 4 şahıs, Edirne'de görev yapan hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika
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