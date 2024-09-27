Yunanistan'dan Yeni Anti-Dron Sistemi

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin İnsansız Hava Araçlarını (İHA) tespit ederek gerektiğinde etkisiz hale getirecek yeni anti-dron sistemine ilişkin planlamasının birkaç gün içinde meclise sunulacağını bildirdi.

Dendias, Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğine yönelik Aspides misyonunu katılacak Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait "Spetsai" isimli firkateyni Salamina Limanı'nda ziyaret etti.

Burada konuşma yapan Dendias, Doğu Akdeniz ve Kızıldeniz'deki durumun Aspides misyonunun sürdürülmesini zorunlu kıldığını ifade etti.

Dendias, Yunanistan'ın oluşturmak istediği, İHA'ları tespit ederek tehlike halinde etkisiz hale getirecek anti-dron sistemine ilişkin planını birkaç gün içinde meclise sunacağını söyledi.

Savunma gücünün ülke için bir seçenek değil, ulusal var oluş için bir şart olduğunu savunan Dendias, "Yürüttüğümüz politikanın ufku sadece Türk-Yunan anlaşmazlığı olamaz. Ufkumuz Balkanlardır, Doğu Akdeniz'dir." diye konuştu.