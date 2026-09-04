Yunanistan Dışişleri Bakanı: Krizler azaltılmalı, komşularla iyi ilişkiler korunmalı - Son Dakika
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Yunanistan Dışişleri Bakanı: Krizler azaltılmalı, komşularla iyi ilişkiler korunmalı

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, Türkiye ile görüş ayrılıkları bulunsa da krizlerden kaynaklanan gerilimlerin azaltılması ve komşularla iyi ilişkilerin korunması gerektiğini belirtti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, ülkeler arasında görüş ayrılıkları bulunsa da krizlerden kaynaklanan gerilimlerin azaltılması ve komşularla iyi ilişkilerin korunması gerektiğini belirtti.

Gerapetritis, 90. Selanik Uluslararası Fuarı kapsamında düzenlenen OT Forum'da yaptığı açıklamada, savunmanın bir diplomasi aracı haline geldiğini, Yunanistan'ın, savunma sanayisine yatırım yaptığını ve ülkenin gerçek gücünün savunma kapasitesinden kaynaklanacağını söyledi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki son 3 yıldaki ilişkilere dikkati çeken Gerapetritis, iki ülkenin geçmişte gerilimler ve savaşlar yaşadığını hatırlatarak, dünyada son derece kırılgan bir dönemde sakinliğin korunması ve krizlerin azaltılabilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Gerapetritis, ekonomik bölge ve kıta sahanlığının sınırlandırılması konusunun görüşülmesi gerektiğini belirterek, bu konuda uzun bir müzakere süreci yaşanacağına inandığını söyledi.

Yunanistan'ın, ekonomik bölge ve kıta sahanlığının sınırlandırılmasını Türkiye ile arasındaki tek anlaşmazlık olarak gördüğünü savunan Gerapetritis, Türkiye'nin ise bu konuyu başka meselelerle birlikte ele aldığını ileri sürdü.

Gerapetritis, Aralık 2023'te Atina Bildirgesi ile başlayan "sakin sular" sürecinin yapılandırılmış bir diyalog olduğunu belirterek, bu kapsamda iletişim kanallarının oluşturulduğunu kaydetti.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerine vurgu yapan Gerapetritis, ülkeler arasında görüş ayrılıkları bulunsa da krizlerden kaynaklanan gerilimlerin azaltılması ve komşularla iyi ilişkilerin korunması gerektiğini belirtti.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Themistoklis Demiris'in görüşmesine dikkati çeken Gerapetritis, istihbarat servislerinin sürekli işbirliği yaptığını ve söz konusu görüşmenin uzun süredir planlandığını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan Dışişleri Bakanı: Krizler azaltılmalı, komşularla iyi ilişkiler korunmalı - Son Dakika

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