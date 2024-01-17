Yunanistan Dışişleri Bakanı Mısır\'da kabul edildi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Mısır ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, başkent Kahire'de gerçekleşen kabulde, Orta Doğu'daki kriz başta olmak üzere ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin de hazır bulunduğu kabulde, Yunanistan ile Mısır arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik yol haritası da görüşüldü.

Yerapetritis, gün içinde Şukri ile de bir araya gelecek.