Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, BM'de deniz ve gıda güvenliği uyarısı yaptı - Son Dakika
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, BM'de deniz ve gıda güvenliği uyarısı yaptı

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, BM 81. Genel Kurulu için New York'ta temaslarda bulundu. Orta Doğu ve İran'ın öne çıktığı görüşmelerde Yerapetritis, deniz ulaşımı güvenliği sorunlarının küresel güvenlik, gıda ve enerji güvenliği için büyük sorun teşkil ettiğini söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu çalışmaları için bulunduğu New York'ta temaslarda bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, New York'taki temasların ardından Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu çerçevesinde Orta Doğu ve İran konularına odaklanıldığına işaret etti.

Düşmanca tavırların son bulmasıyla, seyrüsefer serbestisi ve güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yapan Yerapetritis, deniz ulaşımında ortaya çıkan güvenlik sorunlarının, küresel güvenlik, gıda güvenliği ve enerji zinciri güvenliği açısından da büyük sorun teşkil ettiğini belirtti.

Yerapetritis, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Kolombiya Dışişleri Bakanı Omar Bula Escobar ve Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Victor Ito Bisono ile yaptığı görüşmelerde ise bölgeler arası işbirliğinin önemine değindiklerini ifade etti.

BM Genel Kurulu Başkanı Khalilur Rahman ile yaptığı görüşmede de BM'nin yapısı, organizasyonu ve karar alma süreçlerine ilişkin konuları ele aldıklarını belirten Yerapetritis, "Uluslararası çok taraflılık büyük bir önceliktir. Uluslararası hukuk güçlünün karşısında geri adım atamaz." diye konuştu.

Yerapetritis, ayrıca bugünkü temasları çerçevesinde Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA
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