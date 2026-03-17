Yunanistan Hürmüz Boğazı'na Operasyona Katılmayacak

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Miçotakis, ülkesinin Hürmüz Boğazı'ndaki askeri operasyonlara katılmayacağını açıkladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nda herhangi bir askeri operasyona katılmayacağını belirtti.

Miçotakis, Bloomberg medya kuruluşunun Atina'da düzenlediği panelde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya yönelik 2024'te başlattığı "Aspides" misyonuna katıldığını hatırlatan Miçotakis, bu misyonun coğrafi çerçevesinin belli olduğunu ve Hürmüz Boğazı'na kadar genişletilmediğini vurguladı.

Hürmüz Boğazı'nda düzenlenebilecek olası bir askeri operasyonda Yunanistan'ın tutumunu soran gazeteciye Miçotakis, "Yunanistan, mevcut operasyonların yürütüldüğü coğrafya çerçevesinde hiçbir operasyona katılmayacaktır. Avrupa içinde de böyle bir göreve katılmak isteyenlerin bulunup bulunmadığına dair şüphelerim var." yanıtını verdi.

"Askeri operasyonlar" devam ettiği sürece bölgede hiçbir eyleme dahil olmayacaklarını söyleyen Miçotakis, "Avrupa'dan onaylanacak bir görevlendirme olmadığı sürece, Yunanistan tek başına katılmayacaktır. Böyle bir görev ihtimalinin de şu an çok düşük olduğunu düşünüyorum." dedi."

Miçotakis, Orta Doğu'daki yapısal sorunların askeri operasyonlarla çözülemeyeceği görüşünü de paylaşarak Avrupa'nın şu an olası bir enerji krizi riskine odaklandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel, Atina, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 21:53:08. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.