Yunanistan'ın Gayrihukuki Balıkçılık Yasakları

21.04.2026 17:41
Türkiye, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki balıkçılık yasaklarını uluslararası hukuka aykırı buldu.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Balıkçılık Denetim Müdürlüğünün resmi internet sitesinde, Yunanistan'ın Ege'de ve Doğu Akdeniz'de "yetki sahibi olmadığı bazı alanlarda" balıkçılığa yasak bölgeler tesis ettiğini ve "uluslararası hukuka aykırı" çeşitli haritalar yayımlandığının tespit edildiğini bildirdi.

"Yunanistan Balıkçılık Denetim Müdürlüğünün resmi internet sitesinde, Yunanistan'ın Ege'de ve Doğu Akdeniz'de yetki sahibi olmadığı bazı alanlarda balıkçılığa yasak bölgeler tesis ettiği ve uluslararası hukuka aykırı çeşitli haritalar yayımlandığı tespit edilmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz'de var olmayan, hayali deniz sınırları çizen ve buralarda Türk deniz yetki alanlarını ihlal eden haritaların geçerliliğinin olmadığı kaydedildi.

Yunanistan'ın 6 deniz mili genişliğindeki karasularının ötesinde, yetki sahibi olmadığı yerler ile deniz alanlarında ve uluslararası sularda, balıkçılık faaliyetlerine getirdiği gayrihukuki kısıtlamaların Türkiye bakımından keza yok hükmünde olduğu hatırlatılan açıklamada, "Türkiye, Türk balıkçılarının uluslararası hukuka ve tarihi haklara dayalı meşru faaliyetlerine getirilebilecek hiçbir tek taraflı ve gayrihukuki tasarrufu kabul etmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu anlayışla, Türkiye'nin, 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza ettiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Doğu Akdeniz, Balıkçılık, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Ege, Son Dakika

Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu
Okul saldırganının ölmediği iddialarına yalanlama Okul saldırganının ölmediği iddialarına yalanlama
Gülistan Doku’nun sevgilisinin çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı Gülistan Doku'nun sevgilisinin çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
Lebron James’i karşısında gören Alperen Şengün’ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı Lebron James'i karşısında gören Alperen Şengün'ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı
Gaziosmanpaşa’da takmaya çalıştığı tabelayla kaldırımda bekleyen kişinin üzerine düştü Gaziosmanpaşa’da takmaya çalıştığı tabelayla kaldırımda bekleyen kişinin üzerine düştü

17:23
Galatasaray maçına yetişecek mi Asensio ile ilgili yeni gelişme
Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme
17:09
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
17:08
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel’e tutuklama talebi
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
16:06
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı İşte istenen bonservis bedeli
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
15:41
Trump “O kadar vaktimiz yok“ dedi, İran’dan “Yeni kart“ resti geldi
Trump "O kadar vaktimiz yok" dedi, İran'dan "Yeni kart" resti geldi
15:40
ABD, İran’a giden bir gemiye el koydu
ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu
