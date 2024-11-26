Yunanistan'ın Geri İtme Politikasına Eleştiri

Güncel

Yunanistan Mülteci Konseyi, Yunanistan'ın Meriç ırmağı sınırında düzensiz göçmenlere yönelik uyguladığı geri itme uygulamalarının "organize bir devlet politikası" olduğunu bildirdi.

Yunanistan Mülteci Konseyi (ESP), "Avrupa Sınırlarında: Cezasız Geri İtme Uygulamaları" başlıklı raporu yayımladı.

Raporda, Yunanistan'ın geri itme uygulamaları ele alındı.

Mağdurların ifadeleri ve elde edilen kanıtlara dayanan raporda, Yunanistan'ın mültecileri Türkiye'ye geri itme uygulamasının "organize bir devlet politikası olduğu" kaydedildi.

Raporda, bu eylemlerle ilgili cezai soruşturmaların yetersizliği nedeniyle suçluların cezasız kaldığı belirtildi.

Yunan güvenlik güçlerinin düzensiz göçmenleri tespit edip yasa dışı şekilde gözaltına aldığı ve sonrasında geri itme operasyonları düzenlediği kaydedilen raporda, bu operasyonlarda devlet kaynaklarının kullanıldığı ifade edildi.

Raporda, mültecilerin gözaltı süreçlerinde şiddet gördüğü, kişisel eşyalarının çalındığı, insanlık dışı koşullarda tutuldukları, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldıkları aktarıldı.

Geri itme operasyonlarının bazı aşamalarında sivillerden oluşan "yardımcı" grupların da yer aldığı ve Yunan yetkililerin talimatları doğrultusunda hareket ettikleri kaydedilen raporda, mülteci çocukların da bu süreçte şiddet ve kötü muameleye uğradığı vurgulandı.

Raporda, geri itme uygulamalarıyla ilgili onlarca somut kanıt ve mağdur ifadelerine rağmen yargıya taşınmadığını ve güvenlik güçleri hakkında cezai soruşturma başlatılmadığı ifade edildi.

Yunanistan'daki geri itme uygulamalarının yalnızca ülkenin değil, AB'nin genel sınır politikalarının bir parçası olduğuna dikkat çekilen raporda, AB ve üye devletlere yönelik şu tavsiyelere yer verildi:

"Güvenli ve yasal göç yolları oluşturulmalı. AB fonlarının, insan haklarına saygılı bir şekilde denetlenmesi sağlanmalı. Geri itmelerle ilgili bağımsız ve etkin soruşturmalar yapılmalı. Göçmenlerin haklarını koruyacak şeffaf mekanizmalar oluşturulmalı."