Yunanistan, İsrail'den PULS Roketatar Sistemi Alacak

İsrail Savunma Bakanlığı, Yunan ordusuna Elbit Systems tarafından üretilen PULS (Çok amaçlı fırlatma sistemi) tipi çoklu roketatar sistemleri tedarik edilmesini sağlamak için 2,3 milyar şekel (Yaklaşık 757,84 milyon dolar) değerinde anlaşma imzalandı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan'a PULS tedariki için başkent Atina'da imza töreni düzenlendiği belirtildi.

Anlaşmanın PULS'un bazı bileşenlerinin Yunanistan'da üretilmesini de içerdiğine işaret edilen açıklamada, dört yıllık bir uygulama sürecinin ardından 10 yıllık bir destek ve bakım dönemini kapsayacağı kaydedildi.

Aralık 2025'te İsrail'den 36 adet PULS sisteminin alımını onaylayan Yunanistan, 2036 yılına kadar silahlı kuvvetlerini modernize etmek için yaklaşık 28 milyar euro harcayacağını açıklamıştı.

Yunanistan ayrıca İsrail ile 3 milyar euroluk bir hava savunma ve füze kalkanı geliştirilmesi konusunda görüşmeler yürütüyor.