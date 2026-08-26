Yunanistan-İsrail Savunma İşbirliği Derinleşiyor

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis ile İsrail'in yeni Atina Büyükelçisi Pninat Yanai bir araya geldi.

Pninat, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Houpis ile dün yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

İsrailli Büyükelçi Pninat, "İsrail ile Yunanistan arasında, karşılıklı güven, ortak çıkar ve bölgedeki güvenlik ve istikrara ortak bağlılığımız temelinde, güçlü ve stratejik savunma işbirliğimize ilişkin derin bir görüşme yaptık. Yunanistan, İsrail'in gerçek dostu ve stratejik müttefikidir. Böylesi önemli bir işbirliğini birlikte derinleştireceğiz ve daha güçlü hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis, 19 Ağustos'ta İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir araya gelmişti.

Ziyaretin, iki ülke arasındaki "mevcut askeri ilişkilerin stratejik önemi ve değerini vurguladığı, ayrıca iki ülke arasında uzun vadeli işbirliğini güçlendirmeye katkıda bulunduğu" ifade edilmişti.

Yunanistan'ın, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin 2030 hedefleri çerçevesinde büyük bölümü İsrail'den tedarik edilecek sistemleri kapsayan 4,2 milyar avroluk savunma yatırımını temmuzda onayladığı bildirilmişti.

Toplam bütçeden İsrail hava savunma sistemine harcanacak payın 3,1 milyar avro olmasının öngörüldüğü belirtilmişti.

Bu kapsamda, Yunanistan'ın, İsrail'in Spyder tipi taşınabilir mobil hava savunma sistemi, Barak MX tipi çok katmanlı hava ve füze savunma sistemi ve David's Sling (Davud'un Sapanı) tipi orta ve uzun menzilli hava ve füze sistemlerini alacağı ifade edilmişti.