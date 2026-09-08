Yunanistan Messinia'da zirai ve ormanlık alanda yangın çıktı, 16 itfaiyeci müdahale ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunanistan Messinia'da zirai ve ormanlık alanda yangın çıktı, 16 itfaiyeci müdahale ediyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'ın güneyindeki Messinia bölgesinde tarım ve orman alanının iç içe olduğu bölgede yangın çıktı. 16 itfaiyeci ve 8 araçla müdahaleye devam edilirken, ülke genelinde 6 bölgede yangın riskinin 'çok yüksek' seviyede olduğu açıklandı.

Yunanistan'ın güneyindeki Messinia bölgesinde zirai ve ormanlık alanda yangın çıktı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, sabah Messinia'da tarım ve orman alanının iç içe bulunduğu bölgede çıkan yangına, 16 itfaiyeci ve 8 araçla müdahale ediliyor.

Öte yandan, Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliğinin Yangın Risk Tahmin Haritası'nda bugün 6 bölgede yangın riskinin, 4. kategori olan "çok yüksek" seviyede bulunduğu bildirildi.

Bu bölgelerin Orta Yunanistan'ın Viotia ve Eğriboz birimleri ile İskiri Adası, Attika ile Çuha Adası, Mora Yarımadası'nın Lakonia bölgesi, Kuzey Ege'deki Midilli, Sakız, Sisam ve İkarya adaları, Güney Ege'deki Kiklad Adaları ile Girit olduğu belirtildi.

Yetkililerin, bu bölgelerde olası yangınlara karşı yüksek hazırlık durumunda bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Yunanistan, Güvenlik, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan Messinia'da zirai ve ormanlık alanda yangın çıktı, 16 itfaiyeci müdahale ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Galatasaray’ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek Galatasaray'ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Tanju Özcan’dan “2,5 milyon lira“ savunması “Cevap vermemek için 10 takla atıyor“ Tanju Özcan'dan "2,5 milyon lira" savunması! "Cevap vermemek için 10 takla atıyor"
Dursun Özbek’ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Süper Lig’de yayıncı değişiyor Masadaki rakam tam 500 milyon dolar Süper Lig'de yayıncı değişiyor! Masadaki rakam tam 500 milyon dolar

11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:42
Bir babanın en ağır vedası 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
Bir babanın en ağır vedası! 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
11:32
Fenerbahçe’nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
11:29
OVP sonrası hesaplar değişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası hesaplar değişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
10:53
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 12:34:02. #7.13#
SON DAKİKA: Yunanistan Messinia'da zirai ve ormanlık alanda yangın çıktı, 16 itfaiyeci müdahale ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement