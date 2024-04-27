Yunanistan, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları için Fransa'ya hava savunma füze sistemi verebilir - Son Dakika
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Yunanistan, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları için Fransa'ya hava savunma füze sistemi verebilir

Yunanistan, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları için Fransa\'ya hava savunma füze sistemi verebilir

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Fransa'nın yazılı talepte bulunması halinde Paris 2024 Yaz Olimpiyatları için 'Crotale hava savunma füze sistemi' verebileceklerini duyurdu. Dendias, iki ülke arasındaki Savunma İşbirliği Anlaşması'na atıfta bulunarak, Yunanistan'ın Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Fransa'ya destek vermesinin doğal olduğunu ifade etti. Ukrayna'ya Patriot ve S-300 hava savunma sistemlerinin gönderileceği iddialarına ilişkin Dendias, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını dile getirdi.

27.04.2024 13:51
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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Fransa'nın yazılı talepte bulunması halinde Paris 2024 Yaz Olimpiyatları için "Crotale hava savunma füze sistemi" verebileceklerini duyurdu.

Selanik'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dendias, "Fransa'nın Olimpiyat Oyunları'nda Paris'in korunması amacıyla Crotale tipi hava savunma füzesi talebini yazılı iletmesi halinde bunu sağlayabiliriz." diye konuştu.

Dendias, iki ülke arasındaki Savunma İşbirliği Anlaşması'na atıfta bulunarak, Yunanistan'ın Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Fransa'ya destek vermesinin doğal olduğunu ifade etti.

Bir süredir Yunan basınında yer alan, Ukrayna'ya Patriot ve S-300 hava savunma sistemlerinin gönderileceği iddialarına ilişkin Dendias, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları için Fransa'ya hava savunma füze sistemi verebilir - Son Dakika

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