Yunanistan Parlamentosu, Avramopulos'un dokunulmazlığını kaldırdı - Son Dakika
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Yunanistan Parlamentosu, Avramopulos'un dokunulmazlığını kaldırdı

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Yunanistan Parlamentosunda yapılan oylamada, hakkında Belçika'da gözaltı kararı bulunan Milletvekili Dimitris Avramopulos'un dokunulmazlığı 264 oyla kaldırıldı. Avramopulos, meclis kürsüsünde savunma yapmazken yazılı beyanla masum olduğunu savundu; Özgürlük Seyri Partisi lideri Zoi Konstantopulu'nun dokunulmazlığı da 175 oyla kaldırıldı.

Yunanistan Parlamentosunda yapılan oylamada, hakkında Belçika'da gözaltı kararı bulunan Milletvekili Dimitris Avramopulos'un dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, 300 sandalyeli mecliste yapılan oylamada, 264 milletvekili Avramopulos'un dokunulmazlığının kaldırılmasından yana oy kullandı.

Avramopulos, meclis kürsüsünde kendisini savunmak için konuşma yapmadı, yazılı beyanda bulunarak masum olduğunu savundu.

Öte yandan, Yunan muhalefetindeki Özgürlük Seyri Partisinin lideri Zoi Konstantopulu'nun dokunulmazlığı da bir gazetecinin açtığı hakaret davası nedeniyle meclisteki oylamayla kaldırıldı. 175 milletvekili Konstantopulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullandı.

Belçika yargısı, haziranda Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk skandalına karıştığı iddiasıyla Yunan siyasetçi Avramopulos hakkında gözaltı kararı almıştı.

Halen Yunanistan Parlamentosunda milletvekili olan Avramopulos'un gözaltına alınabilmesi için öncelikle yasama dokunulmazlığının kaldırılması gerekiyordu.

Soruşturma, Avramopulos'un 2019 yılından itibaren yolsuzlukla mücadele alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşuyla yürüttüğü çalışmaları kapsıyor.

Avramopulos ise hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, söz konusu çalışmadan 75 bin avro gelir elde ettiğini ve bu geliri vergi beyannamesinde bildirdiğini savunuyor.

Avrupa Parlamentosundaki yolsuzluk skandalı, dönemin AP Başkan Yardımcısı ve Yunan Milletvekili Eva Kaili'nin 2022'de Brüksel'de Belçika polisi tarafından gözaltına alınmasıyla gündeme gelmişti. Soruşturmada adı geçen AP milletvekilleri ve çalışanları, rüşvet karşılığında nüfuzlarını kullanarak bazı ülkeler adına AP'nin ekonomik ve siyasi karar alma süreçlerini etkilemekle suçlanmıştı. Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda yaklaşık 1,5 milyon avro nakit ele geçirilmişti.

Eski Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri olan Dimitris Avramopulos, daha önce ülkesinde Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Sağlık ve Sosyal Dayanışma Bakanı, Turizm Kalkınma Bakanı olarak görev yapmıştı. Avramopulos???????, 1995-2002 yıllarında ise Atina Belediye Başkanlığını üstlenmişti.

Kaynak: AA
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