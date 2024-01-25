Yunanistan Parlamentosu\'ndaki Spartalılar Partisi\'nden Bir Milletvekili İstifa Etti

Yunanistan Parlamentosu'ndaki aşırı sağcı Spartalılar Partisinin milletvekili Haralambos Kaçivardas partisinden istifa etti.

Kaçivardas yaptığı açıklamada, parti yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle istifa kararı aldığını belirtti.

Kaçivardas'ın Parlamento Başkanı Konstandinos Tasulas'a partisinden istifa ettiğini yazılı olarak bildirmesiyle, Spartalılar Partisinin meclisteki milletvekili sayısı 10'a düştü.

Haziran 2023 seçimlerinde yüzde 4,68 oy oranı ile 300 sandalyelik mecliste 12 milletvekili ile temsil hakkı kazanan Spartalılar Partisinin meclisteki sandalye sayısı Eylül 2023'te Konstandinos Floros'un istifa etmesiyle 11'e düşmüştü.

Yunanistan Yüksek Mahkemesinin (Areios Pagos), son genel seçimlerde hukuksuzluk yaptıkları şüphesi ile ifadesine başvurmak istediği bu 11 milletvekilinin dokunulmazlığı 9 Kasım'da parlamento kararıyla kaldırılmıştı.

Yüksel Mahkeme milletvekillerinin ifadesini istemişti

Yüksek Mahkeme Savcısı Yeorgis Adilini, hakkında suçlama bulunan milletvekillerinin ifadesine başvurmak için 25 Ekim'de Meclis'ten yazılı izin talep etmişti.

Savcılığın yazılı talebinde, 11 milletvekillinin genel seçimlerde suç örgütü kabul edilen ırkçı Altın Şafak Partisi'nin eski Milletvekili İlias Kasidiarias'in yönlendirmesiyle Spartalılar Partisinden meclise girdiği ve bu nedenle yargılanmaları gerektiği iddia edilmişti.

Savcılığın talebi üzerine Meclis Disiplin Kurulu aşırı sağcı 11 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına 2 Kasım'da oy birliği ile "evet" diyerek, dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik parlamento oylamasının yolunu açmıştı.

Kasidiaris'in seçimlere girmesi yargı kararıyla engellenmişti

Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki hükümetin parlamentodan geçirdiği yasal düzenleme sonucu 21 Mayıs'taki genel seçimler öncesinde Kasidiaris'in kurduğu Yunanlar Milliyetçi Partisi ve 25 Haziran'daki genel seçimleri öncesi Kasidiaris'in de aralarında bulunduğu bağımsız milletvekili adaylarından oluşan "Vatan ve Özgürlük için Yunanlar" isimli ittifakın seçimlere girmesi yargı kararıyla engellenmişti.

Kasidiaris'in 25 Haziran seçimlerinden hemen önce destekleyeceğini açıkladığı Spartalılar Partisi, sürpriz çıkış yaparak, genel seçimlerde yüzde 4,64 oy almıştı.

Spartalılar Partisi lideri Vasilis Stingas, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, Kasidiaris'e özel teşekkür etmişti.

Yunanistan yasalarına göre, siyasi parti lideri ve yönetici kadrosu herhangi bir suça iştirak etmemiş olsa bile perde arkasındaki isimlerin belli suçlara iştiraki halinde o partinin seçime girmesi yasak.

Aşırı sağcı Altın Şafak Partisi, Ekim 2020'de Yunan mahkemesince "suç örgütü" kabul edilmiş, parti yöneticilerine hapis cezası verilmişti.