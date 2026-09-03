Yunanistan Savunma Bakanı, sınır bölgesinde 24 askeri konutun teslim edileceğini açıkladı - Son Dakika
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Yunanistan Savunma Bakanı, sınır bölgesinde 24 askeri konutun teslim edileceğini açıkladı

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye sınırındaki Dimetoka ve Orestiada'da 24 yeni askeri konutun yapımında yüzde 90 seviyesine ulaşıldığını ve gelecek ay teslim edileceğini söyledi. Programla ülke genelinde 10 bin 500 yeni konut inşa edilmesi ve 7 bin konutun yenilenmesi hedefleniyor.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülke genelinde silahlı kuvvetler personeli için 10 bin 500 yeni konut inşa edilmesini ve mevcut 7 bin konutun yenilenmesini öngören programın sürdüğünü açıkladı.

Dendias, Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Meriç ilinin Dimetoka ilçesinde yapımı devam eden askeri lojmanlarda incelemelerde bulundu.

Dimetoka ve Orestiada'da toplam 24 yeni konutun yapımında yaklaşık yüzde 90 seviyesine ulaşıldığını belirten Dendias, konutların gelecek ay askeri personele teslim edilmesinin beklendiğini kaydetti.

Program kapsamında ülke genelinde silahlı kuvvetler personeli için 10 bin 500 yeni konut inşa edilmesini ve mevcut 7 bin konutun yenilenmesinin hedeflendiğini ifade eden Dendias, bunun Yunanistan'ın modern tarihinde hayata geçirilen en büyük askeri konut programı olduğunu belirtti.

Meriç bölgesindeki yeni konutlarla askeri personelin barınma kapasitesinin yüzde 40 artacağını aktaran Dendias, programın ilk aşamasında sınır ve ada bölgelerine öncelik verildiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan Savunma Bakanı, sınır bölgesinde 24 askeri konutun teslim edileceğini açıkladı - Son Dakika

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