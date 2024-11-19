Yunanistan Sineması Günleri İstanbul'da

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EMEIS Kültür Kolektifi, istos film ve istos yayın ortaklığında bu yıl üçüncüsü düzenlenecek "Yunanistan Sineması Günleri", 3-8 Aralık'ta Pera Müzesi'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Tüm gösterimlerin ücretsiz olacağı etkinlikte,1980'ler ve 1990'lar Yunanistan sinemasının klasikleri, ödüllü filmleri, Türkçe ve İngilizce altyazılı gösterilecek.

Etkinliğin açılışında Pantelis Voulgaris'in "9 Numaralı Forma" filmi izlenime sunulacak. Film, 1988'de Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı için yarışarak, Selanik Film Festivali'nde "En İyi Kurgu" ve "En İyi Ses" ödüllerini aldı.

Yunanistan Sineması Günleri'nin konuklarından biri de Heybeliada doğumlu usta yazar ve senarist Petros Markaris olacak.

Theo Angelopulos'un "1936 Günleri", "Büyük İskender", "Leyleğin Geciken Adımı", "Ulis'in Bakışı" ve "Sonsuzluk ve Bir Gün" filmlerinin yanı sıra Yeşim Ustaoğlu filmi "Bulutları Beklerken"in senaristi, aynı zamanda "Che İntihar Etti", "Batık Krediler" ve "Alan Savunması" gibi Türkçe olarak da yayınlanmış polisiye romanların yazarı Markaris, etkinlik kapsamında İstanbul'a gelecek ve yönetmen Hüseyin Karabey ile söyleşi gerçekleştirecek.

Yunanistan Kültür Bakanlığının katkıları, Yunan Film Merkezi'nin destekleriyle ve Pera Müzesi'nin iş birliğinde yapılacak etkinliğe dair detaylı bilgi ve program için "yunanistansinemasigunleri.com" adresi ziyaret edilebilir.