Yunanistan, turistler için yapay zeka tabanlı bir dijital asistan hizmeti başlatıyor - Son Dakika
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Yunanistan, turistler için yapay zeka tabanlı bir dijital asistan hizmeti başlatıyor

Yunanistan, turistler için 10 Haziran'dan itibaren yapay zeka tabanlı yeni bir 'dijital asistan' hizmeti başlatacak. Ücretsiz olarak indirilebilecek 'mAiGreece' adlı uygulama, turistlere Çince dahil 31 dilde faydalı bilgiler sunacak ve kişiselleştirilmiş hizmetler sağlayabilecek. Ayrıca, kullanıcılar kişisel dijital seyahat danışmanlarıyla sohbet edebilecek ve acil durumlarda acil yardım çağrısı yapabilecek.

04.06.2024 13:15
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ATİNA, 4 Haziran (Xinhua) -- Yunanistan, ülkeye gelen turistler için 10 Haziran'dan itibaren yapay zeka tabanlı yeni bir "dijital asistan" hizmeti başlatacak.

Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefalogianni ve Dijital Yönetişim Bakanı Dimitris Papastergiou, Pazartesi günü düzenledikleri basın toplantısında, ücretsiz olarak indirilebilecek "mAiGreece" adlı uygulamanın turistlere Çince dahil 31 dilde faydalı bilgiler sunmak üzere yapay zeka kullanılarak geliştirildiğini belirtti.

Müzeler, arkeolojik alanlar, Mavi Bayraklı sahiller, hastaneler ve polis karakolları hakkında genel bilgi sunan dijital asistan, kullanıcıların paylaştığı bilgilere dayanarak kendi ilgi alanlarına göre daha kişiselleşmiş hizmetler de sunabilecek.

Turistler ayrıca kişisel dijital seyahat danışmanlarıyla "sohbet edebilecek" ve ülkede seyahat konusunda soru sorup yanıt alabilecek.

Kullanıcıların, doğal afet gibi acil durumlarda acil yardım çağrısı da yapabileceği "mAiGreece" uygulaması, konum belirleme teknolojisi sayesinde yetkililere kullanıcıların konumlarını bildirecek.

Kefalogianni, "Yunanistan'da turizm deneyimini iyileştirmek için teknolojinin sunduğu araçlardan en iyi şekilde yararlanıyoruz" dedi.

Yunanistan Merkez Bankası verilerine göre Yunanistan 2023 yılında tüm dünyadan 32 milyonu aşkın turisti ağırladı. Yunan yetkililer bu sayının bu yıl daha da artmasını bekliyor.

Kaynak: Xinhua

Yunanistan, Çince, Turizm, Güncel, Son Dakika

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