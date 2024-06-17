Yunanistan Unsurları, Geri İtmeler Sonucunda 43 Düzensiz Göçmenin Ölümüne Neden Oldu

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İngiliz basın kuruluşuna konuşan tanıklar, Yunanistan unsurlarının Akdeniz'de üç yıl içerisinde gerçekleştirdiği 15 geri itme olayında 43 düzensiz göçmenin ölümüne neden olduğunu ileri sürdü.

BBC'nin tanık beyanlarına dayandırdığı habere göre, Yunanistan unsurlarınca itilen veya Yunan adalarına vardıktan sonra tekrar denize terk edilen 43 kişi hayatını kaybetti.

Haberde, BBC'nin röportaj sırasında 12 düzensiz göçmenin Yunan Sahil Güvenlik botuna bindirilip sonrasında bir şişme bota bırakılmasını içeren videoyu eski bir sahil güvenlik çalışanına gösterdiği aktarıldı. İlgili kişinin röportaja ara verildiği sırada mikrofonun kapalı olduğunu düşünerek başkasıyla yaptığı telefon görüşmesinde Yunanca "Bunu neden güpegündüz yaptıklarını bilmiyorum. Kesinlikle yasa dışı ve uluslararası bir suç." dediği belirtildi.

Yerel basın, sivil toplum kuruluşları ve Türk Sahil Güvenlik kaynaklarına dayandırılarak 2020-2023 dönemindeki 15 olayın incelenmesinin ardından söz konusu dönemde 43 düzensiz göçmenin geri itmeler nedeniyle hayatını kaybettiği sonucuna varıldı.

Tanıklar, Yunanistan unsurlarının düzensiz göçmenleri denizde geri iterken, adalara ulaşmayı başaran düzensiz göçmenlerin ise yüzü maskeli kişilerce tekrar denize terk edildiğini aktardı. Hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin arasında çocukların da olduğu belirtildi.

Bu olaylardan 4'ünün bazı tanıklarına ulaşan BBC, tanık beyanlarından oluşan bir de belgesel hazırladı. Yunan Sahil Güvenlik birimi ise BBC'nin iddialarını reddetti.