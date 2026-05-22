Yunanistan ve İsviçre'den İşbirliği Vurgusu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Atina'da bir araya geldi.

Yerapetritis ve Cassis, Atina'daki görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Cassis, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere değinerek, İsviçre'nin Yunanistan'daki en önemli yabancı yatırımcı ülkeler arasında olduğuna işaret etti.

Yerapetritis ise ülkesinin İsviçre ile dış politika, savunma, göç ve bilimsel araştırma konularında işbirliğini artırmayı arzuladığını kaydetti.