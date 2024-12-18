Yunanistan ve Sırbistan'dan İşbirliği Mutabakatı

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldi.

Yerapetritis ve Djuric'in görüşmesinde, iki ülke arasında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Yerapetritis, Yunanistan'ın Sırbistan ile tarihi, kültürel ve dinsel bağlara sahip olduğunu belirtti.

Yerapetritis, bugünkü görüşmenin Sırbistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği perspektifinin Atina tarafından desteklenmesi açısından da bir fırsat olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan'ın AB üyeliğinin jeopolitik açıdan bir gereklilik olduğunu savunan Yerapetritis, Atina'nın bu üyeliği desteklediğini vurguladı.

Suriye'deki gelişmelere de değinen Yerapetritis, Yunanistan'ın bu konudaki önceliğinin demokratik normalleşmenin gerçekleşmesi olduğunu söyledi.

Suriye'de kapsayıcı bir yönetimin ve dış etkenlerden arındırılmış toprak bütünlüğünün sağlanması gerektiğini belirten Yerapetritis, kadın, çocuk ve tüm dini azınlıkların özgürlüklerinin korunması gerektiğini ifade etti.

Djuric de Sırbistan'ın AB üyeliğinin bölgenin ekonomik kalkınmasına, güvenliğine ve istikrarına katkı sağlayacağını, Yunanistan'a da faydası olacağını dile getirdi.