Yunanistan ve Suudi Arabistan Ortak Görüşme

14.05.2026 21:36
Yunan ve Suudi Dışişleri Bakanları, Orta Doğu'daki durumu ve ekonomik işbirliği imkanlarını görüştü.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile başkent Atina'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından iki bakan, basına açıklamalarda bulundu.

Yerapetritis, görüşmede Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alındığını belirterek, ülkesinin Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine olan desteğini dile getirdi.

Seyrüsefer serbestisinin önemine değinen Yerapetritis, bu serbestinin sağlanamaması halinde enerji sektörü, küresel tedarik zinciri ve genel olarak küresel ticarette krizler oluşabileceğinin altını çizdi.

Yerapetritis, Batı Şeria ve Gazze'deki insani durumun endişe yaratmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Gazze, diplomasinin merkezinde durmaya devam etmelidir. Temel öncelik ise bölgeye insani yardımın kesintisiz iletilmesinin sağlanması, barış planının tam olarak uygulanması ve (barış) planın ikinci safhasına geçilmesidir." diye konuştu.

Bin Ferhan da tedarik zincirinin bozulmaması için Hürmüz Boğazı'ndaki durumun eski haline dönmesi gerektiğini ifade ederek, bugünkü görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik imkanların ele alındığını aktardı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
