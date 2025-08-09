Yunanistan Yangınlara Hazırlıksız

Yunanistan'daki muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'ın (SYRIZA) İklim Krizi ve Sivil Koruma Sözcüsü Giorgos Psihogios, Yunanistan'ın yangınlara karşı hazırlıklı olmadığını ve mevcut eksikliklerin sahada net şekilde görüldüğünü ileri sürdü.

Psihogios tarafından yapılan yazılı açıklamada, Atina'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Keratea bölgesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarından hükümetin sorumlu olduğu ifade edildi.

Yunanistan'ın yangınlara karşı hazırlıklı olmadığını ve mevcut eksikliklerin sahada net şekilde görüldüğü belirtilen açıklamada, itfaiye teşkilatında ciddi personel yetersizliği bulunduğuna dikkat çekildi.

Deneyimli kadroların son düzenlemeler nedeniyle görev dışında kaldığı ve orman yangınlarını önlemeye yönelik çalışmaların ise ülke genelinde yetersiz olduğu vurgulanan açıklamada, sahada görev yapan ekiplerin temel ihtiyaçlar konusunda dahi yeterli destek alamadığı kaydedildi.