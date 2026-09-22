Yunanistan yaşlıları hedefleyen telefon dolandırıcılığında cezayı artırmayı planlıyor - Son Dakika
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Yunanistan yaşlıları hedefleyen telefon dolandırıcılığında cezayı artırmayı planlıyor

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Yunanistan'da telefon dolandırıcılığına karşı cezaların artırılması, yaşlılar için polisin tek tuşla uyarılacağı bir çözüm üzerinde çalışılıyor. Adalet Bakanı Floridis, yaşlılara yönelik vakalardaki artışa dikkati çekerek ağırlaştırılmış cezanın da değerlendirildiğini belirtti.

Yunanistan'da son zamanlarda artan telefonla dolandırıcılık suçları için cezaların artırılması planlanıyor.

Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis, Yunan Devlet Televizyonu ERT'e yaptığı açıklamada, Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis ile birlikte telefon dolandırıcılıklarına ilişkin yeni bir düzenleme için işbirliği yaptıklarını aktardı.

Floridis, son zamanlarda özellikle yaşlı kişilere yönelik dolandırıcılık vakalarında artış olduğuna dikkati çekerek, yaşlıların dolandırılmasına yönelik girişimlerde polisin tek tuşla uyarılabileceği teknik bir çözüm arayışında olduklarını belirtti.

Bu uygulamanın kullanımı için yaş aralığının da belirleneceğini ifade eden Floridis, bu tür dolandırıcılıklarda verilen cezaların artırılmasını planladıklarını ve ağırlaştırılmış cezanın da bu kapsamda değerlendirildiğini kaydetti.

Yunanistan'da insanların telefonla aranarak, kişisel bilgileri de kullanılmak suretiyle çeşitli bahanelerle nakit para, altın ve diğer değerli eşyalarını vermeye ikna edildiği vakalar, son zamanlarda Yunanistan gündeminde sık sık yer aldı.

Kaynak: AA
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