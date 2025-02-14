Yüncüler Yaylası'nda Kartpostallık Kar Manzaraları

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Yusufeli Yüncüler Köyü Yaylası'ndan mest eden kar manzaraları

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler Köyü Yaylası, kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluşturdu. 2 bin 500 metre rakımlı yaylada, karla kaplı ahşap evler dron ile görüntülendi.

Kar yağışı sonrası doğanın beyaz örtüyle kaplanmasıyla birlikte yaylada eşsiz bir manzara ortaya çıktı. Ormanların arasında, yamaca kurulu iç içe ahşap evler ve doğayla bütünleşen kar manzarası, yaylada adeta masalsı bir atmosfer oluşturdu. Yüncüler Köyü sakini Mehmet Penek, dron ile yaylayı havadan görüntüleyerek bu eşsiz doğa manzarasını ölümsüzleştirdi.