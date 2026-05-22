Yunus Emre Durmuş İçin Cenaze Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunus Emre Durmuş İçin Cenaze Töreni

Yunus Emre Durmuş İçin Cenaze Töreni
22.05.2026 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da hayatını kaybeden Dr. Yunus Emre Durmuş için OMÜ Tıp Fakültesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

SAMSUN'da yaşamını yitiren Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Durmuş (37) için fakültede cenaze töreni gerçekleştirildi. Törende ailesi ve meslektaşları gözyaşı döktü.

OMÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Durmuş, evinde rahatsızlanmasının ardından 21 Mayıs Perşembe günü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Durmuş için görev yaptığı OMÜ Tıp Fakültesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene çok sayıda akademisyen, sağlık çalışanı ve Durmuş'un yakınları katıldı. Eşi Mukaddes Durmuş, oğlu Mehmet Cihangir Durmuş ile anne ve babasının da bulunduğu törende duygusal anlar yaşandı. Konuşmalar sırasında bazı katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı. Törende helallik alınarak, dua edildi. Görev yaptığı süre boyunca çalışkan kişiliği ve insan ilişkileriyle tanındığı ifade edilen Durmuş'un ölümü, sağlık çevrelerinde üzüntü oluşturdu.

Kanser tedavisi gördüğü, kalp rahatsızlığının bulunduğu ve zayıflama iğnesi kullandığı öğrenilen Durmuş, törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunus Emre Durmuş İçin Cenaze Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakarya’da karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti Sakarya'da karısını bıçaklayarak öldüren kişi intihar etti
Özel’den mutlak butlan kararı sonrası ’baskın seçim’ çıkışı: En kısa sürede yapsınlar, bekliyoruz Özel'den mutlak butlan kararı sonrası 'baskın seçim' çıkışı: En kısa sürede yapsınlar, bekliyoruz
Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı
Kılıçdaroğlu’nun planını en yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı Kılıçdaroğlu'nun planını en yakın kurmaylarından Barış Yarkadaş açıkladı
İmamoğlu’ndan ’mutlak butlan’ kararı hakkında ilk açıklama İmamoğlu'ndan 'mutlak butlan' kararı hakkında ilk açıklama
Beştepe’den ’mutlak butlan’ kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü

19:05
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün’e provokasyon
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün'e provokasyon
18:27
Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
18:17
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’nu aradım, telefonu kapalıydı
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı
18:14
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş’ın yeni hocasını buldu
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu
17:44
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin Rakam bile verdiler
Mutlak butlan sonrası altın için yeni tahmin! Rakam bile verdiler
16:40
Ahmet Akın’a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz
Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 19:21:10. #7.12#
SON DAKİKA: Yunus Emre Durmuş İçin Cenaze Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.