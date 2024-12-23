Yunus Emre Enstitüsü, Arnavutluk'ta Anadolu Ezgilerini Cazla Buluşturdu

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- Yunus Emre Enstitüsü, Tiran ve İşkodra'da Anadolu ezgilerini cazla buluşturdu

TİRAN - Yunus Emre Enstitüsü, Anadolu'dan Esintiler Türk Caz Musikisi Balkan turnesi kapsamında Arnavutluk'un başkenti Tiran ve İşkodra'da konserler düzenledi.

Yunus Emre Enstitüsü, Anadolu ezgilerini cazla buluşturdu. Anadolu'dan Esintiler Türk Caz Musikisi Balkan turnesi kapsamında Arnavutluk'un başkenti Tiran ve İşkodra'da Yunus Emre Enstitüsü tarafından konserler düzenlendi. 20 Aralık'ta İşkodra'daki Republika Sineması'nda, 21 Aralık'ta ise Tiran'daki Güzel Sanatlar Üniversitesi salonunda düzenlenen konserlerde saksafon sanatçısı Anıl Şallıel ve tef sanatçısı Mareechi Asu, ekipleriyle birlikte dinleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni sundu. Aşık Veysel'den Zeki Müren'e unutulmaz sanatçıların eserleri, caz yorumlarıyla Arnavutluk dinleyiciyle buluştu. Halk tarafından büyük ilgi gören konserlerde Balkan coğrafyasına ait birbirinden özel türküler de seslendirildi.

Tiran'daki konsere Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Azerbaycan'ın Tiran Büyükelçisi Anar Huseynov, Tiran Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erald Bakalli, Arnavutluk Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Oğuzhan Sakoğlu, Yunus Emre Enstitüsü Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Zeynep Ertürk, diplomatik misyon temsilcileri, Arnavutluk'taki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sanatçılar, akademisyenler ve çok sayıda müziksever katıldı.

İşkodra'da düzenlenen konsere ise İşkodra Belediye Başkan Yardımcısı Teuta Qyteza, Yunus Emre Vakfı Denetleme Kurulu Üyesi Ali Özgündüz, Arnavutluk Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Oğuzhan Sakoğlu, Yunus Emre Enstitüsü Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Zeynep Ertürk, Arnavutluk-İşkodra Maarif Vakfı Okulları Koordinatörü Emrah Katrancı, İşkodra Marin Barleti Halk Kütüphanesi Müdürü Ledio Dushi, İşkodralı sanatçılar, akademisyenler ve müzikseverler katıldı.

Konser öncesinde selamlama konuşması yapan Arnavutluk Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Oğuzhan Sakoğlu, bu ay Tiran Yunus Emre Enstitüsünün kuruluşunun 15. yıl dönümünü kutladıklarını ve Enstitünün Türkiye'nin kültürel mirasını, geleneksel sanatlarını, müziğini ve Türk dilini tüm dünyada tanıtmak için faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade ederek, bu konserde Anadolu'nun birçok şehrinden en özel eserlerin yer aldığını belirtti. Sakoğlu, "Biz bu konserle aslında Arnavutluk'taki Türk kültürünü Türk kahvesine veya Türk baklavasına indirgeyen bakış açısını yıkmak istiyoruz. Çünkü bugün dinleyeceğiniz melodiler Türkiye'nin, yani 80 milyonluk nüfuslu bir ülkenin her tarafından ezgilerin batı müziğiyle yorumlanmasıdır" dedi.

Konserler sırasında duygularını ifade eden sanatçı Anıl Şallıel, "Yunus Emre'nin evrensel mesajını 'Gelin tanış olalım' sözünü müzikle duyurmak için sizlerle bir arada bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Konserlerde sahne alan sanatçı Mareechi Asu ise, bu konserlerle Anadolu'nun değerli kültürünü, müziğini ve şiirini bir araya getirdiklerini söyleyerek, Anadolu müziğinin ve şiirinin birlik, beraberlik ve sevgi mesajları taşıdığını belirtti.

İşkodra'da düzenlenen konserde konuşan İşkodra Belediye Başkan Yardımcısı Teuta Qyteza, İşkodra'da bu tür bir organizasyon düzenlenmesini sağlayan Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür etti. İşkodra şehri olarak bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Qyteza, "İşkodra halkının unutamayacağı bir konsere imza atan sanatçılara ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu sinema salonunun duvarları ilk defa bu ölçüde bir konserle yankılandı" dedi.

Turne 6 ülke ve 11 şehri kapsayacak

İşkodra ve Tiran'da gerçekleşen konserler, hediye takdimi ve kokteyllerin ardından sona erdi. "Anadolu'dan Esintiler" Türk caz musikisi konserleri, aralık ayının başında Kuzey Makedonya'da başlayarak Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Arnavutluk'ta gerçekleştirildi. 6 ülke ve 11 şehri kapsayan turne, Kosova'da Prizren ve Priştine'de gerçekleştirilecek konserlerin ardından sona erecek.