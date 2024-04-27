Yunus Emre Enstitüsü, Brüksel\'de Balkan Trafik Festivali\'ne Gagavuz Türkü Grubu Getirdi

Güncel

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 18. Balkan Trafik Festivali'ne Gagavuz Türkü "Kolay Sesleri" isimli grubu getirdi.

Brüksel'in merkezindeki de Brouckere Meydanı'nda düzenlenen festival, 3 gün boyunca Balkanlar'ın zengin kültürünü atölye çalışmaları, sergiler ve ezgiler yoluyla Avrupa'nın merkezine taşıdı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nin kültürünü dünyaya tanıtan sanatçılardan Vitali Manjul ile Gagavuz Türkü 4 genç kadın müzisyen Maria Velikoglo, Evgenia Manolova, Anna Dimitroglo ve Tatiana Mitioglo'nun oluşturduğu "Kolay Sesleri" grubu da YEE'nin desteğiyle festivale katıldı.

Konserin her üç günü sahne alan grup, Gagavuz kültürünün esintilerini müzikle harmanlayarak dinleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

???????