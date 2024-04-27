Yunus Emre Enstitüsü, Brüksel'de Balkan Trafik Festivali'ne Gagavuz Türkü Grubu Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yunus Emre Enstitüsü, Brüksel'de Balkan Trafik Festivali'ne Gagavuz Türkü Grubu Getirdi

Yunus Emre Enstitüsü, Brüksel\'de Balkan Trafik Festivali\'ne Gagavuz Türkü Grubu Getirdi

Yunus Emre Enstitüsü, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 18. Balkan Trafik Festivali'ne Gagavuz Türkü grubu olan 'Kolay Sesleri'ni getirdi. Festival, Balkanlar'ın kültürünü atölye çalışmaları, sergiler ve müzikle Avrupa'ya taşıdı. Gagavuz Türkü grubu, Gagauz Özerk Yeri'nin kültürünü tanıtarak dinleyenlere keyifli anlar yaşattı.

27.04.2024 23:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 18. Balkan Trafik Festivali'ne Gagavuz Türkü "Kolay Sesleri" isimli grubu getirdi.

Brüksel'in merkezindeki de Brouckere Meydanı'nda düzenlenen festival, 3 gün boyunca Balkanlar'ın zengin kültürünü atölye çalışmaları, sergiler ve ezgiler yoluyla Avrupa'nın merkezine taşıdı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nin kültürünü dünyaya tanıtan sanatçılardan Vitali Manjul ile Gagavuz Türkü 4 genç kadın müzisyen Maria Velikoglo, Evgenia Manolova, Anna Dimitroglo ve Tatiana Mitioglo'nun oluşturduğu "Kolay Sesleri" grubu da YEE'nin desteğiyle festivale katıldı.

Konserin her üç günü sahne alan grup, Gagavuz kültürünün esintilerini müzikle harmanlayarak dinleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

???????

Kaynak: AA

Belçika, trafik, Festival, Sanat, Kültür, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunus Emre Enstitüsü, Brüksel'de Balkan Trafik Festivali'ne Gagavuz Türkü Grubu Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:15 İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda Tekstil Deposu Yangını İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Tekstil Deposu Yangını
22:52 Adıyaman’da bir polis, karakolda meslektaşlarına silahla ateş açtı: 2 polis şehit oldu Adıyaman'da bir polis, karakolda meslektaşlarına silahla ateş açtı: 2 polis şehit oldu
21:12 İYİ Parti’nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan ilk sözler İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan ilk sözler
20:57 Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
20:50 İYİ Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayı’nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi
23:23 Bülent Uygun, Manaj-Galatasaray iddialarına noktayı koydu: Feriştahı gelse görüşemez Bülent Uygun, Manaj-Galatasaray iddialarına noktayı koydu: Feriştahı gelse görüşemez
22:26 Mert Hakan Yandaş’dan gazeteciye olay cevap: Köpek gibi korkuyorsunuz Mert Hakan Yandaş'dan gazeteciye olay cevap: Köpek gibi korkuyorsunuz!
22:07 Aralarında sorun mu var İsmail Kartal, Dzeko’yu neden yedek bıraktığını açıkladı Aralarında sorun mu var? İsmail Kartal, Dzeko'yu neden yedek bıraktığını açıkladı
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İYİ Parti’nin yeni lideri Dervişoğlu’na tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'nin yeni lideri Dervişoğlu'na tebrik telefonu
21:47 Serdar Topraktepe: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe’den yana kullandı Serdar Topraktepe: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı
21:32 Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu
20:42 Sakarya’da üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı Sakarya'da üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı
20:06 Beşiktaş 10 kişi İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon Beşiktaş 10 kişi! İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 23:47:19. #1.12#
SON DAKİKA: Yunus Emre Enstitüsü, Brüksel'de Balkan Trafik Festivali'ne Gagavuz Türkü Grubu Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement