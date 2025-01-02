Yunus Emre Enstitüsü eski yöneticilerine operasyon: 17 gözaltı

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Ankara'da Yunus Emre Enstitüsü eski yöneticilerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Suriye'de savaşa dair sahte projeler üzerinden haksız kazanç sağladıkları iddiaları üzerine soruşturma devam ediyor.

YUNUS EMRE ENSİTÜSÜ'NÜN ESKİ YÖNETİCİLERİNE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tabela şirketlerden alınan sahte faturalarla kurumun zarara uğratıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

17 KİŞİ GÖZALTINDA

Yunus Emre Enstitüsü eski başkanı Şeref Ateş ile yine eski yönetici ve çalışanların da aralarında bulunduğu şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Şeref Ateş evde bulunamazken, diğer 17 şüpheli gözaltına alındı. Ateş'in Almanya'ya kaçtığı ileri sürüldü. Adreslerde yapılan aramalarda birçok belge ve dijital materyale el konuldu. Şüpheliler, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Şüphelilerin, Suriye'de savaş bölgesinde yapılmış gibi gösterilen projeler üzerinden sahte faturalarla haksız kazanç sağladığı ileri sürüldü. 'Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma', 'Zimmet', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ'NDEN AÇIKLAMA

Yunus Emre Enstitüsü'nden soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "Yunus Emre Enstitüsü'nde mali konulara ilişkin bazı işlemlerle ilgili şüpheler üzerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talimatıyla bir inceleme süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından 2024 yılı Haziran ayında, başta eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş olmak üzere ilgili vakıf personeli görevden alınmış, ardından Temmuz 2024 itibarıyla teftiş süreci başlatılmıştır. Teftiş aşamalarının ardından sürecin şeffaf ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla başkan yardımcıları kendi talepleri doğrultusunda görevlerinden ayrılmıştır. Yürütülen teftiş sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, 23 Aralık 2024 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.