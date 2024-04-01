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Yunus Emre Enstitüsü, Gagauz Özerk Yeri'nde Türk Dünyasının Kültürel Mirası Projesi Başlatıyor - Son Dakika
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Yunus Emre Enstitüsü, Gagauz Özerk Yeri'nde Türk Dünyasının Kültürel Mirası Projesi Başlatıyor

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde yaşayan Türk topluluğuna yönelik 'Türk Dünyasının Kültürel Mirası Gagauz Diyarı' projesini başlatıyor. Proje, Türk kültürünü, sanatını ve dilini tanıtmayı ve uluslararası alışverişi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Etkinlikler arasında Döngü (Dede) Korkut Efsaneleri'ni temel alan oyunlar, çocuk oyunları ve atölye çalışmaları yer almaktadır. Proje, farklı toplumlar arasında anlayış ve hoşgörü köprüleri kurmayı hedeflemektedir.

01.04.2024 16:21  Güncelleme: 16:23
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Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde yaşayan Türk topluluğuna yönelik "Türk Dünyasının Kültürel Mirası Gagauz Diyarı" projesini başlatıyor.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, küresel düzeyde Türk kültürünü, sanatını ve dilini tanıtmak ve bu alanlardaki uluslararası alışverişi teşvik etmek misyonuyla YEE, bölgede yaşayan Türk topluluğuna yönelik "Türk Dünyasının Kültürel Mirası Gagauz Diyarı" projesini hayata geçiriyor.

Proje, YEE'nin kültürel diplomasi çabalarının parçası olarak, farklı kültürler arasında köprüler kurmayı ve ortak değerleri paylaşmayı amaçlıyor. Nisanda başlayacak etkinlikler, Gagauz Türkleri'ni, Türk dünyasının zengin kültürel mirasıyla daha yakından tanıştırma fırsatı sunuyor.

Tiyatro Tempo ekibinin sahneleyeceği, Döngü (Dede) Korkut Efsaneleri'ni temel alan 4 yetişkin oyunu, Kşinev, Komrat, Çadır Lunga ve Valkaneş şehirlerinde sergilenecek.

Bu gösteriler, efsanelerin evrensel değerlerini ve insanlık hikayelerini sahne sanatları aracılığıyla aktarmayı hedefliyor.

"Bencilin Bahçesi" adlı çocuk oyunu ve atölye çalışması da Türkçe eğitim veren 22 köy okulunda sergilenecek. Çocuklar ve yetişkinler için düzenlenen bu etkinlikler, Türk tiyatrosunun zenginliğini ve çeşitliliğini vurgulayarak, Gagauz topluluğunda kültürel bilinci ve ortak kimlik duygusunu pekiştirmeyi amaçlıyor.

Projeyle kültürel miras ve ortak değerler paylaşılarak, farklı toplumlar arasında anlayış ve hoşgörü köprüleri kurulmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Moldova, Miras, Çocuk, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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