Yunus Emre Enstitüsü, Nijerya\'da Geleneksel El Sabunu Yapımı Atölyesi Düzenledi

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Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Nijerya'da geleneksel el sabunu yapımı atölyesi düzenledi.

Nijerya'nın başkenti Abuja'daki YEE'de düzenlenen etkinliğe yabancı misyon şefleri ve eşleri katıldı.

Türk kültüründeki aroma terapi ve geleneksel aktarlık hakkında bilgi verilen etkinlikte, Osmanlı döneminde aroma terapi ile hangi macun ve ilaçların yapıldığı, lavanta, gül, kantaron yağlarının sabun, koku ve kozmetik alanlarının dışında nasıl ve hangi amaçlarla kullanıldığı anlatıldı.

Türkiye'de uygulanan üç teknikten de bahsedilen etkinlikte, katılımcılar bu tekniklerle geleneksel sabun yapımını deneyimledi.

Sıcak kum üzerinde Türk kahvesinin yapılışı gösterilerek kahvenin Türk kültüründeki yeri aktarılan etkinlikte, katılımcılara Türk lokumu ve çayı da ikram edildi.