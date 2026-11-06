Yunus Emre Enstitüsü, Seul\'de KMF ile 2027 öncesi kültürel protokol imzaladı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Güney Kore Müslüman Federasyonu (KMF) arasında kültürel iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle Türk-İslam kültür ve sanatının Güney Kore'de tanıtılması, ortak bilimsel ve kültürel çalışmaların hayata geçirilmesi ve iki ülke arasındaki tarihi dostluk bağlarının kültürel diplomasi yoluyla güçlendirilmesi hedefleniyor.

Türkiye ile Güney Kore Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 70'inci yıl dönümünün kutlanacağı 2027 yılı öncesinde, iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım atıldı. Yunus Emre Enstitüsü ile Güney Kore Müslüman Federasyonu (Korea Muslim Federation-KMF), kültürel etkileşimi artırmak, karşılıklı anlayışı güçlendirmek ve ortak çalışmalar yürütmek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Seul Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende protokole, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Selim Argun ile Güney Kore Müslüman Federasyonu Başkanı Dr. Dong Eok Hussein Kim imza attı. İmzalanan protokol kapsamında Türk-İslam kültürünün ve sanatının Güney Kore Cumhuriyeti'nde daha geniş kitlelere tanıtılması amaçlanıyor. Bu doğrultuda iki kurumun ortak kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemesi, kültürlerarası etkileşimi artıracak projeler geliştirmesi ve Türkiye'nin kültürel mirasının Güney Kore toplumuna tanıtılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmesi öngörülüyor. İş birliğinin Türk-İslam medeniyetinin tarihi, sanatsal ve kültürel birikiminin Güney Kore'de tanıtılmasına katkı sağlamasının yanı sıra iki toplum arasında karşılıklı kültürel farkındalığı artırması hedefleniyor.

AKADEMİK ARAŞTIRMA VE YAYIN FAALİYETLERİNE DESTEK

Protokolün önemli başlıklarından birini de bilimsel ve akademik iş birliği oluşturuyor. İki kurum arasında ortak araştırmalar yürütülmesi, akademik yayın faaliyetlerinin desteklenmesi ve kültürel ilişkilerin bilimsel çalışmalarla ele alınması planlanıyor. Bu kapsamda özellikle Türk-İslam kültürünün Güney Kore kültürü üzerindeki etkilerinin araştırılması ve iki kültür arasındaki tarihi etkileşimlerin akademik çalışmalar aracılığıyla incelenmesi hedefleniyor. Söz konusu çalışmalarla yalnızca kültürel tanıtım faaliyetlerinin değil, iki ülke arasındaki bilimsel bilgi paylaşımının da geliştirilmesi amaçlanıyor.

TARİHİ DOSTLUK BAĞLARI KÜLTÜREL İŞ BİRLİĞİYLE GÜÇLENECEK

Yunus Emre Enstitüsü ile Güney Kore Müslüman Federasyonu arasında hayata geçirilen iş birliğinin, iki ülke halkları arasındaki karşılıklı anlayışın derinleştirilmesine ve kültürel etileşimin geliştirilmesine katkı sağlaması öngörülüyor. Protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek kültürel, sanatsal ve akademik faaliyetlerin, Türkiye ile Güney Kore Cumhuriyeti arasındaki tarihi dostluk ilişkilerine yeni bir boyut kazandırması ve uzun vadeli kurumsal iş birliklerinin geliştirilmesine zemin hazırlaması hedefleniyor.