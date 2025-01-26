Yunus Emre Enstitüsü Trablus\'ta Faaliyete Geçiyor

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Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Libya'nın başkenti Trablus'ta faaliyete geçmek için hazırlıklara başladı.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, YEE Trablus Koordinatör Vekili Yalçın Doğan'ı Büyükelçilik binasında kabul etti.

Görüşmede, YEE'nin Libya'da faaliyetlere başlamasıyla ilgili süreç ele alındı.

YEE Trablus Koordinatör Vekili Doğan, AA muhabirine, YEE'nin Libya'da kültürel faaliyetlere kısa sürede başlanmasını planladıklarını söyledi.

Libya ile Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağların derinliğine vurgu yapan Doğan, başkent Trablus'ta merkezin açılışından sonra ileriki süreçte Bingazi ve Misrata kentlerinde de temsilcilik açmayı düşündüklerini kaydetti.

Görüşmenin ardından Doğan, Büyükelçi Begeç'e Yunus Emre Enstitüsü adına hediye takdim etti.