Yunus Emre İşçileri Direnişle Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunus Emre İşçileri Direnişle Kazandı

Yunus Emre İşçileri Direnişle Kazandı
23.07.2026 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunus Emre Termik Santrali işçileri, alacaklarının büyük kısmını aldı ve direnişlerini kazandı.

(ANKARA) - Yunus Emre Termik Santrali işçileri, direnişlerini kazanımla sonuçlandırdı. İşçilerin 7 milyon liraya yakın alacaklarının 5 milyonu hesaplarına yattı. Yürüyüşte gözaltına alınan DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin ve Genel Sekreter Emin Atsız serbest bırakıldı. DİSK/Enerji-Sen Genel Sekreteri Emin Atsız, "Herkes şunu şöyle bilecek; işçiler birleşince, işçiler yollara düşünce o açılmayan kapılar tek tek nasıl açılıyor herkese göstermiş olduk" dedi.

Doruk Madencilik'e bağlı Yunus Emre Termik Santrali'nde çalışan DİSK/Enerji-Sen üyesi işçiler, üç aydır ödenmeyen maaşları nedeniyle Beypazarı ilçesinden Ankara'daki Yıldızlar SSS Holding binasına doğru dün yürüyüş başlatmıştı. Yürüyüşün ikinci gününde Oğuzkent'ten Ayaş'a ilerlemek isteyen işçiler ile yürüyüşe izin vermeyen polis ekipleri arasında arbede yaşanmış, olayın ardından DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin ile Genel Sekreteri Emin Atsız gözaltına alınmıştı.

Yunus Emre Termik Santrali işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlanırken, işçilerin 7 milyon liraya yakın alacaklarının 5 milyonu hesaplarına yattı, kalan alacaklar için de protokol imzalanacağı belirtildi.?

Yürüyüşte gözaltına alınan DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin ve Genel Sekreteri serbest bırakıldı. Enerji-Sen Genel Sekreteri Emin Atsız, işçilerle birlikte kazanımlara ilişkin kısa bir açıklama yaparak, "Arkadaşlar çok konuşmayacağım. Mesele şu. Mesele bu fotoğrafı verebilmek. Mesele dünkü fotoğrafı ortaya çıkarabilmek. İşte Doruk Madencilik'teki Yunus Emre Termik Santrali işçileri de bunu gösterdiler. Herkes de şunu şöyle bilecek. İşçiler birleşince, işçiler yollara düşünce o açılmayan kapılar tek tek nasıl açılıyor herkese göstermiş olduk. Hepimizin eline ayağına yüreğine sağlık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunus Emre İşçileri Direnişle Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
İstanbul’da fırtına uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı İstanbul’da fırtına; uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı
Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi, 1 Haziran 2027’de hakim karşısına çıkacak Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi, 1 Haziran 2027'de hakim karşısına çıkacak
Gaziantep’te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şok etti Gaziantep'te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şok etti

19:55
Beşiktaş’ın Midtjylland maçı 11’i belli oldu
Beşiktaş'ın Midtjylland maçı 11'i belli oldu
19:50
Galatasaray’ın kamp kadrosunda sürpriz eksik
Galatasaray'ın kamp kadrosunda sürpriz eksik
19:14
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
19:00
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
18:50
Şile Belediyesi’ne yönelik soruşturma Berkant Acil’in ifadesi ortaya çıktı
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma; Berkant Acil'in ifadesi ortaya çıktı
18:24
İran’dan İngiltere’deki ABD üssüne tehdit
İran'dan İngiltere'deki ABD üssüne tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 20:30:09. #7.12#
SON DAKİKA: Yunus Emre İşçileri Direnişle Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.