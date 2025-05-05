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Yunus Emre Konferansı Eskişehir'de

Yunus Emre Konferansı Eskişehir\'de

YEE Başkanı Abdurrahman Aliy, Yunus Emre'nin Türkçesi ve evrensel değerlerini anlattı.

05.05.2025 11:17
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Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Abdurrahman Aliy, Eskişehir'de "Bu Yolun Ötesi, Yunus'un Türkçesi" konferansına katıldı.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi'nde, 1-7 Mayıs Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası kapsamında gerçekleştirilen konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra "Bilmeyen Ne Bilsin Yunus Emre'nin Hikayesi" videosu ile YEE'nin tanıtım filmi izletildi.

YEE Başkanı Aliy, yaptığı konuşmada, büyük Türk düşünürü, mutasavvıf ve şair Yunus Emre'nin aynı zamanda dil işçisi ve gönül mimarı olduğunu söyledi.

Yunus Emre'nin 13. yüzyılda, halkın anlayabileceği sade bir Türkçeyle pek çok şiir kaleme aldığını anlatan Aliy, şöyle devam etti:

"Şair böylece hem zamanının hem de çağların ötesine seslenmiştir. Bugün bizler de Yunus'un izinden giderek Türkçeyi sadece öğretmeyi değil aynı zamanda taşıdığı kültürel ve insani değerlerle dünyaya sunmayı amaçlıyoruz. Yunus Emre, Türkçenin özüdür. Sevginin, hikmetin ve insanlık değerlerinin dilidir."

Aliy, Yunus Emre'nin Anadolu irfanını, barışı ve gönül birliğini temsil ettiğini dile getirdi.

Enstitü olarak bu anlamlı miras doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Aliy, "Yunus Emre Enstitüsüne Yunus Emre'nin adının verilmesi, dilimizin ve kültürümüzün evrensel mesajını tüm insanlığa ulaştırma iradesinin en güçlü ifadesidir." dedi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel de Yunus Emre'nin Anadolu medeniyetinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu bildirdi.

Yunus Emre'nin daha bilinir hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Adıgüzel, "Hem Yunus Emre Enstitüsü hem de Anadolu Üniversitesi olarak bugünden itibaren daha fazla işbirliği yaparak Yunus'u, Yunus'un felsefesini, Yunus'un dili Türkçeyi bütün dünyada daha fazla konuşulur, itibar edilir ve sözü dinlenir hale getirmek için güçlü bir adım atmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Konferans, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunus Emre Konferansı Eskişehir'de - Son Dakika

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