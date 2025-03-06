Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunus Emre Özel Programı "Aşk" temalı konser düzenlendi.
"Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef İhsan Özer yönetti.
Gecede sahne alan solistler, Yunus Emre'nin sevilen eserlerini seslendirdi.
Konserde Melihat Gülses, Hakan Aysev ve Ayfer Vardar aynı sahneyi paylaştı.
Yunus Emre beyitlerini okuyan Yetkin Dikinciler ise sanatseverlerin beğenisini kazandı.
Konser, müzikseverler tarafından büyük alkış aldı.
Son Dakika › Güncel › Yunus Emre Temalı Konser Bursa'da - Son Dakika
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