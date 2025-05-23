Yunus Park Akasya Kafe Muradiye'de Hizmete Açıldı

(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi, Muradiye'de sosyal yaşama renk katacak Yunus Park Akasya Kafe'nin açılışını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Semih Balaban, "Muradiye her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu güzide mahallemize yönelik hizmetlerimiz devam edecek" dedi.

Yunusemre Belediyesi, Yunus Park Akasya'nın açılışını yaptı. Muradiye halkının keyifli vakit geçirmesine olanak sağlayacak işletmenin açılışına, Belediye Başkanı Semih Balaban, Muradiye Belediye eski Başkanı CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, MAYEB A.Ş. Genel Müdürü İlhan Düzenli, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, partililer, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan CHP Yunusemre Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, ihmal edilen Muradiye'nin kendi dönemlerinde hak ettiği değere kavuşması için var güçleri ile çalışacaklarını söyledi.

"Muradiye'ye büyükşehirle birlikte güzel hizmetler yapacağız"

Belediye Başkanı Semih Balaban ise güzel bir hizmeti daha mahalleye kazandırmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kafemizin yeniden canlanmasının, hizmete girmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizden önce burası yandaşlara peşkeş çekilmişti. Bizler bu peşkeşlere son verdik. Bunları yaparken de kimsenin burnunu kanatmadık. Bunu yaparken de buradaki arkadaşlarla anlaşarak onların da gönül rızasını alarak yaptık. Burası için çok teklifler de geldi. Hepsini elimizin tersiyle ittik. Erdinç başkanın attığı bu güzel temeli daha iyi bir noktaya getirmek adına halkın hizmetine açtık. Muradiye'ye büyükşehirle birlikte güzel hizmetler yapacağız. Dev bir yatırımla altyapı sorunu çözülüyor. Biz de meydanı yeniden düzenledik. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Muradiye her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu güzide mahallemize yönelik hizmetlerimiz devam edecek."

Konuşmaların ardından Başkan Balaban, açılışı davetliler ile birlikte yaptı.