Yunus Tatilciler Tarafından Denize Döndürüldü

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kıyıya gelen yunus, plajdaki tatilciler tarafından denize döndürüldü.

Gündoğdu Mahallesi'ndeki sahilden denize girenler, kıyıya doğru gelen balığın köpek balığı olduğunu sanarak kaçıştı.

Bir süre sonra balığın yunus olduğunu fark eden tatilciler, etrafında toplanarak fotoğraf ve video çekti.

Turistler ve plajda görevli cankurtaranın yaklaşık 15 dakika süren çabası sonucu yunus denize açıldı.