Yunus Yavrusu Kurtarıldı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde kıyıya vuran yunus yavrusu, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

Harmason mevkisinde sığ sudaki yunus yavrusunu fark eden Recep ve eşi Şeyda Atacan, sopa yardımıyla yunusu denize yönlendirdi.

Bir süre sonra yüzmeye başlayan yunus, derin suya ulaşarak gözden kayboldu.

Recep Atacan, denizi seyretmek için kıyıya indiklerinde yunusu gördüklerini söyledi.

Atacan, "Eşimle yunusu kurtarmak için yardıma gittik. Bir sopayla balığı denize doğru iterek yüzdürmeye çalıştım. Bir süre sonra yüzmeye başladı ve açıklara doğru uzaklaştı. Yavru balığı yeniden yaşama döndürdüğümüz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.