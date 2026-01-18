Yunusemre Belediye Başkanı Balaban'dan Laleli Pazarı'na Ziyaret - Son Dakika
Yunusemre Belediye Başkanı Balaban'dan Laleli Pazarı'na Ziyaret

18.01.2026 15:21  Güncelleme: 18:32
Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Laleli Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Balaban, pazarcıların sorunlarını dinleyip, projeler hakkında bilgi verdi.

(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Laleli Pazarı'nı ziyaret ederek pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi; talep ve önerileri yerinde dinledi.

Balaban, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile birlikte Laleli Pazarı'nı ziyaret etti. Ziyarete CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, CHP Yunusemre İlçe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyeleri ile Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay da katıldı.

Ziyaret öncesinde pazar esnafının kahvaltı sofrasına konuk olan Balaban ve Özalper, ardından pazar alanını gezerek tezgahları tek tek ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Balaban ve Özalper, pazarcıların yaşadığı sorunlara ilişkin bilgi aldı.

Yunusemre Belediyesi olarak esnafın her zaman yanında olduklarını vurgulayan Balaban, ziyaret sırasında vatandaşlarla yaptığı sohbetlerde ilçede hayata geçirilen ve planlanan projelere ilişkin bilgi verdi. Özalper ise pazar yerlerinin hem ekonomik hem de sosyal yaşam açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, esnafın ve vatandaşların taleplerinin yakından takip edildiğini dile getirdi.

Pazar ziyaretinin ardından Balaban, Özalper ve beraberindeki heyet, Emekli Kafe'de bir araya gelerek saha çalışmasının değerlendirmesini yaptı. Toplantıda, pazar esnafı ve vatandaşlardan gelen talep ve öneriler ele alınırken, gelecek dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili planlamalar gerçekleştirildi.

