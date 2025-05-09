Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, merkez mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarların halkın temsilcisi olduğunu dile getiren Başkan Balaban, "Mahallesini en iyi tanıyan, sorunlarını bilen muhtarlarımızdır. Birlikte hizmet üretmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, ilçe merkezindeki mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi. Mesir Tabiat Parkı Yunuspark Kafe'de düzenlenen programda Başkan Balaban'a, Başkan Yardımcıları Haydar İzci, Emine Özge Arslan, Mesut Doğan'ın yanı sıra CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan eşlik etti.

Muhtarlığın toplumun temel kurumlarından biri olduğunu belirten Balaban, şunları söyledi:

"Mahallesini en iyi tanıyan, sorunlarını bilen muhtarlarımızdır. Birlikte hizmet üretmekten mutluluk duyuyoruz. Muhtarlarımıza saygıda kusur etmeden onlarla ortak akılla bu süreci götürüyoruz. Görev süremiz tamamlanana kadar da her zaman muhtarlarımızla kol kola omuz omuza yürüyeceğiz. Bizler partinin gücüyle seçilirken, muhtarlarımızın halkın gücüyle seçilen kişilerdir. Hangi konuda bir sorun oluyorsa müdürlerimize çözülmüyorsa başkan yardımcılarına en sonunda da bana ulaşabilirsiniz. Her zaman kapım açık. Ne zaman bir muhtar benimle görüşmek isterse hemen görüşüyoruz."

Buluşmada söz alan muhtarlar, mahallelerindeki sorunları ve taleplerini dile getirdi. Başkan Balaban, bu taleplerin en kısa sürede değerlendirileceğini ve çözüm için gerekli çalışmaların başlatılacağını belirtti. Balaban, ilerleyen günlerde de muhtarlarla düzenli olarak bir araya gelmeye ve iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.