Yunusemre Belediye Başkanı Esnafın Taleplerini Dinledi

(MANİSA)- Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (MESOB) bağlı oda başkanlarıyla bir araya gelerek, onların taleplerini dinledi. Esnafın her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Balaban, "Esnaf ile ilgili sorunların çözümünde esnafımızın görüşlerini alacağız" dedi.

Başkan Balaban, Yunus Emre Kültür Parkı'nda Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter ve birliğe bağlı odaların başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Esnafın sorunlarının ve çözümlerinin ele alındığı toplantıda konuşan Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, Başkan Balaban'a esnafın sorunlarının yer aldığı bir rapor verdi.

"Biz bir bütünün parçasıyız"

MESOB Başkanı Geriter, "Altyapı çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanması, esnafa destek verilmesi, yeni açılacak yerlerdeki imarın planlanması, ruhsat konusu gibi birçok konunun yer aldığı sorunların çözümü noktasında belediyelerimiz ile her zaman bir istişare içinde olmayı talep ediyoruz çünkü biz bir bütünün parçasıyız. Eğer esnafımızla ilgili bir karar alınacaksa bu kararların ilgili oda başkanlarıyla birlikte alınması gerekir. En büyük talebimiz ise belediyelerimiz bünyesinde bir esnaf masasının kurulması. Bu konuda Yunusemre Belediyesi'nin öncülük yapacağını düşünüyoruz. Yunusemre Belediyesi'ne yeni seçilen başkanımız Semih Balaban'a da yeni görevinde başarılar diliyorum. Halkçı yaklaşımıyla hem ilçemize hem de esnafımıza başarılı hizmetler vereceğine inanıyoruz" dedi.

"Esnaf ile ilgili karar alınırken, kendilerine danışacağım"

Başkan Balaban ise sorunların çözümü noktasında ortak akıl ile hareket edeceklerini vurgulayarak, "Bizler hep şunu söyledik. Belediye halkın belediyesi, esnafın belediyesi. Bize oy versin vermesin, bütün yurttaşlarımızın belediyesidir. Biz her zaman halkımızın ve esnafımızın emrinde çalışacağız. Esnafın sorunlarına çözüm ararken 'Ben yaptım oldu' mantığı ile değil, sorunun bileşenlerinin, sorunun paydaşlarının görüşünü alarak bunları yapacağız. Esnaf, emlak sektörü, bakkallar, berberler, lokantacılar, şoförler ve diğer meslek grupları ile ilgili bir karar alırken, kendilerine danışacağız. Bizim ekibimizde mesai kavramı yok. Mutlu esnaf, mutlu toplumdur. Biz sonuna kadar esnafımız ile birlikte olacağız. Her zaman her platformda esnafımızla beraberiz. Esnaf mutlu olursa herkes mutlu olur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından MESOB Başkanı Geriter, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a, içinde Şeyh Edebali'nin sözlerinin yer aldığı bir tablo hediye etti.