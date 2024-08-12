Yunusemre Belediye Başkanı Karaköy Pazar Yeri'ndeki Esnafı Ziyaret Etti

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(MANİSA)- Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Karaköy Pazar Yeri'ndeki esnafı ziyaret etti. Başkan Balaban, "Her zaman halkımızın yanındayız. Onların sesi olmak amacıyla hiç durmadan çalışıyoruz dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Karaköy Pazar Yeri'nde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretiyle halkla bir araya geldi. Başkan Balaban'a ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Destan Bulgay, meclis üyeleri, Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen, Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar ve mahalle muhtarları eşlik etti.

Vatandaşlar, Yunusemre Belediyesi tarafından sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Balaban'a teşekkür etti. Belediye Başkanı Balaban, "Her zaman halkımızın yanındayız. Onların sesi olmak amacıyla hiç durmadan çalışıyoruz. Bizler belediye olarak tüm birimlerimiz ile beraber vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek için varız. Bugünde Karaköy Pazarı'nı ziyaret ettik. Esnafımız ve vatandaşımız başımızın tacıdır" dedi. Ziyaretin sonunda esnaf ve vatandaşlar, Başkan Balaban ile hatıra fotoğrafı çektirdi.