Yunusemre Belediye Başkanı Küçük Sanayi Sitesi Esnafıyla Buluştu

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(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Küçük Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya gelerek, talep ve şikayetleri dinledi. Yaşanan sorunların ortak akılla çözülebileceğine vurgu yapan Başkan Balaban, "Partizanlıkla değil kazan-kazan ilkesiyle sorunları çözmekten yanayız" dedi.

Başkan Balaban, Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla kahvaltı programında buluştu. Kahvaltıda yaşadıkları sıkıntıları anlatan sanayi esnafı; işlerini büyütebilmek adına yeni bir sanayi sitesinin oluşturulması için gereken çalışmaların başlatılması, bu konuda ilgili kurum veya yetkililerin gerekli çalışmalar yapması talebinde bulundu.

Esnaf gelecek günlerde siyasilerin, ilgili kurumların yetkililerinin ve belediye başkanlarının yer aldığı geniş kapsamlı bir toplantı düzenlenmesi çağrısı da yaptı.

Belediye olarak esnafın sorunlarını ortadan kaldırma konusunda üzerlerine düşen görevleri yapmaya hazır olduklarını kaydeden Balaban ise şunları söyledi:

"İyi şeyler yapmak, sorunlara çözüm üretmek istiyorsunuz. Bunun farkındayız. Bizim de amacımız sorunları ortak akılla, paydaşlarla bir araya gelerek birikimlerinden yararlanarak bunları çözmek. Bu konuda uzlaşmacı bir anlayışla belediyecilik yapacağız. Sorunlar ortak akılla çözüme kavuşur. Biz partizanlıkla değil kazan-kazan ilkesiyle Manisa'nın sorunlarını çözmekten yanayız. Genel iktidar, yerel iktidar el ele vererek sorunları çözelim. Herkes bir tarafa çekerse bu işten hiçbir sonuç alamayız. Bu konuda Yunusemre'nin Belediye Başkanı olarak yasanın bana verdiği yetkiye göre esnafımız için ne yapmam gerekiyorsa belediyemizin de çıkarlarını düşünerek hareket etmek durumundayım. Bunu da seve seve yapmaya hazırım. Bu konuda sizler bir komisyon oluşturun. AK Parti'ye de gidin, bize de gelin. Büyükşehir'e de gidin. Bizleri siz buluşturun. Ben çağrı yapsam belki yanlış anlaşılır. Ancak kamuoyunun yaptığı çağrıya kayıtsız kalınmaz. Burada da görev size düşüyor."